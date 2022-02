Vaccinazione anti Covid: in Puglia raggiunto il 93 percento degli over 50

LECCE - Dati pesanti, quelli odierni, sia sul fronte del contagio, con 8.595 casi confermati, sia su quello della vaccinazione: da quando è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli over 50, le prime dosi fatte a soggetti in quella fascia di età sono state circa 20mila. I non vaccinati sono ancora 121.236 pari a poco meno del 7 percento.

Ma se il numero dei test risultati positivi al Sars Cov 2 indicato nel bollettino regionale sembra esagerato rispetto alla recente tendenza al progressivo rallentamento del contagio, due considerazioni vengono in soccorso: la prima è che in termini percentuali non ci sono grandi variazioni, attestandosi all'11,3 percento la quota dei casi connfermati sul totale di quelli testati; la seconda è che i dati odierni contengono con ogni probabilità ancora immissioni dei giorni precedenti: questa operazione di riallineamento è iniziata con la decisione a livello nazionale di considerare validi gli esiti dei test antigenici fatti a partire dal 1 gennaio in farmacia o presso i laboratori privati accreditati, senza che ci fosse bisogno del tampone molecolare di conferma.

Chiarito questo, bisogna aggiungere che si apprezza una lieve riduzione nel numero complessivo dei pazienti nei reparti Covid, pari a 777 di cui 62 in terapia intensiva (ieri ne risultavano 787 di 59 in area critica). I decessi registrati sono stati 18 (anche qui, possibile il riferimento a più giorni). Il numero dei casi attuali di infezione nella regione si riduce a 130.631 grazie al dato di 14.981 certificazioni di guarigione previo esito negativo del test dopo il decorso dell'infezione.

Vaccinazione in età pediatrica: dati importanti

Sono 1.925 i "nuovi" casi riferiti alla provincia di Lecce, dove nella giornata di ieri sono state somministrate 6.326 dosi di vaccino (464 prime dosi, 1030 seconde dosi e 4832 terze dosi). In fascia pediatrica il 30.6 percento della platea ha già ricevuto la seconda dose, mentre la copertura parziale ha raggiunto il 53,8 percento

Si tratta di una quota superiore a quella regionale, che è pari al 48,8 percento per la prima dose (miglior dato nazionale) e al 24 percento per il ciclo completo. Per quanto riguarda il richiamo, in Puglia lo ha ricevuto il 66 percento della popolazione suscettibile (4 punti oltre la media nazionale).