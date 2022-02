In Puglia l'85 percento degli over 50 ha già ricevuto la dose di richiamo

LECCE – Sebbene a ritmo meno intenso della fase precedente, prosegue la campagna di vaccinazione: nella fascia di età over 50 la popolazione pugliese ha raggiunto una copertura con richiamo dell'85 percento (+5,1 rispetto alla media nazionale). Considerando invece gli over 12, cioè tutta la platea potenzialmente interessata, la copertura è del 71 percento (+4,1 della media nazionale).

Nella fascia di età tra i 5 e gli 11 anni, la Puglia si conferma al primo posto con il 50,5 percento del target raggiunto dalla prima dose e con il 38 percento per la seconda. Nella provincia di Lecce le dosi somministrate ieri sono state 3,760 di cui 268 prime dosi, 900 seconde dosi e 2592 terze dosi.

Bollettino odierno: stabile il carico ospedaliero

In provincia di Lecce altri 1.559 esiti positivi al Sars Cov2: il dato è riportato nel bollettino epidemiologico pugliese che riferisce di 6.154 nuove diagnosi in tutta la regione su 41.692 tra test e tamponi processati.

Nei reparti Covid il quadro rimane sostanzialmente invariato: 737 i pazienti in area medica e 67 quelli in terapia intensiva. I decessi registrati sono stati 22 mentre il completo decorso dell’infezione è stato certificato da esito negativo per 7.897 casi: quelli attualmente positivi sono dunque 94.594, con una riduzione di 1.765 unità rispetto al dato di ieri.