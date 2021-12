Pazienti Covid: aumenta il carico dei ricoverati in terapia intensiva

LECCE - Altri 596 positivi al Sars Cov 2 confermati in Puglia, di cui 111 in provincia di Lecce, con una incidenza di nuovi casi per 100mila abitanti pari rispettivamente a 79 e 77 su base settimanale (qui il bollettino odierno).

Questo parametro, già da un po', ha superato la prima soglia prevista (50), ma il carico di pazenti Covid sul sistema ospedaliero è ancora tale da scongiurare un imminente passaggio in zona gialla: per l'area non critica, dove oggi si contano 126 ricoverati, il livello attuale è pari a circa il 4 percento dei posti disponibili (lmite fissato al 15), mentre in terapia intensiva, con 27 degenti, il tasso di occupazione è vicino al 6 percento (limite fissato al 10). Due sono stati i decessi registrati, 335 le dichiarazioni di guarigione, per un totale di casi attuali censiti pari a 6.114.

Controlli: aumentano le sanzioni

Si registra un incremento anche in tema di sanzioni per il mancato rispetto della normativa su green pass e uso delle mascherine: secondo il rendiconto della prefettura, riferito ai controlli effettuati ieri su tutto il territorio, 5 su 589 sono stati i cittadini sanzionati per irregolarità relative al green pass e due per mancato uso del dispositivo di protezione delle vie aeree. Verifiche anche in 74 tra attività ed esercizi pubblici, con 4 titolari multati e un provvedimenti di chiusura temporanea.

Vaccinazione: il contributo di Poste Italiane

Sul fronte della campagna vaccinale, Poste Italiane ha comunicato di aver distribuito sul territorio della provincia di Lecce 385.700 dosi attraverso l'impiego di 34 mezzi SDA, il corriere del gruppo che ha gestito anche il sistema di prenotazione della somministrazione in otto regioni, per un totale di circa 32 milioni di cittadini.