Infezione da Sars Cov 2, le nuove diagnosi in Puglia sono 4.366

LECCE - Sono 4.366 gli esiti positivi al Sars Cov 2 su 27.871 tra tamponi molecolari e test processati in Puglia. Lo riferisce il bollettino epidemiologico regionale che associa alla provincia di Lecce 1.112 nuove diagnosi di infezione.

Di fatto invariato, rispetto ai dati di ieri, il carico di pazienti nei reparti Covid delle strutture ospedaliere: i ricoverati sono 723 in area medica (4 in meno), mentre in terapia intensiva sono 66 (2 in più). I decessi registrati sono 30, di cui però 11 riferiti alle ultime 24 ore (il bollettino è diffuso alle 13 circa) e gli altri 19 riconducibili ai giorni precedenti.

I testi negativi che sanciscono il decorso dell'infezione sono stati 5.175, per cui i casi attuali in Puglia sono 91.232, per una riduzione di 839 rispetto a ieri e di 39.399 rispetto al dato riportato nel primo bollettino del mese: la discesa della curva epidemica è ben delineata. Intanto prosegue la campagna vaccinale: in provincia di Lecce sono state 2.316 le vaccinazioni, di cui 107 prime dosi, 487 seconde e 1.722 terze)