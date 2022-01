In Puglia 6.652 nuovi casi di infezione. Un positivo nella rosa del Lecce

LECCE - Sono 6.652 in Puglia gli esiti positivi al Sars Cov 2 secondo quanto riporta il bollettino epidemiologico di oggi. Tra tamponi molecolari e test antigenici sono stati 50.360 i campioni processati e il 13 percento è risultato positivo. In provincia di Lecce le nuove diagnosi sono 1.318.

Nei reparti Covid di area medica ci sono 22 pazienti in più rispetto al dato precedente, per un totale di 615, mentre in terapia intensiva sono 63, con un incremento di 2 unità. È stato registrato un decesso, mentre gli esiti negativi che hanno sancito la guarigione dei soggetti interessati sono stati 1.293. Nella regione il numero di casi attuali è di 123.755.

Un positivo nella rosa del Lecce

Intanto dall'Us Lecce arriva la notizia di un nuovo caso di positività emerso dopo il giro di test antigenici fatti oggi. La nota del club specifica che l'atleta in questione non aveva comunque partecipato alla trasferta di ieri in terra friulana, dove la squadra ha vinto 1 a 0 contro il Pordenone. Poiché a società, nel rispetto della privacy, non comunica le generalità del calciatore trovato positivo per cui non resta che restringere il cerchio: i giocatori non convocati erano Tuia, Listkowski e Bleve. Il secondo aveva smaltito l'infezione proprio di recente ed era rientrato in gruppo, mentre il secondo portiere dovrebbe essere sul punto di farlo.