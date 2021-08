Nel Salento altri 92 casi di Covid. Vaccinazione: Puglia tra le prime tre regioni

Il bollettino epidemiologico riferisce di 358 test positivi e di due decessi. Solo nel Lazio e in Lombardia raggiunta una quota di popolazione più ampia per quanto riguarda il ciclo completo

LECCE - In Puglia sono stati 358 i test risultati positivi al Covid (5 di residenti fuori regione), di cui 92 in provincia di Lecce. I dati, riportati nel bollettino epidemiologico regionale, fanno fare un rimbalzo all'incidenza di nuovi casi in sette giorni ogni 100mila abitanti, con i valori che tornano ai livelli di un paio di giorni addietro: 68 per il Salento, 45.5 per l'intero ambito regionale.

Rimane comunque confermata la tendenza a un rallentamento della quarta ondata, come già è chiaro osservando altre parti del Paese: non deve stupire che la Puglia e il Salento in particolare, aree a forte densità turistica e dunque di mobilità e di occasioni di aggregazione, sia in "ritardo" rispetto alla media: è già accaduto altre volte durante la pandemia.

I decessi registrati sono stati due. I posti letto occupati in terapia intensiva restano 23 mentre i degenti negli altri reparti sono 140: la soglia di occupazione dei reparti vicina al 5 percento (poco oltre per l'area medica, poco sotto per quella critica). In Puglia attualmente risultano 4.321 casi attivi.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, secondo i dati aggiornati a ieri, la Puglia è al terzo posto per la percentuale di popolazione (62.94) che ha terminato il ciclo, dopo Lazio e Lombardia; al primo per quota di residenti (72.44) con almeno una dose (prima di Lombardia e Lazio).

Aggiornamento

Circa 6mila le dosi somministrate in Puglia, tra ieri e oggi, a ragazzi tra i 12 e i 19 anni. Oramai la copertura parziale ha raggiunto la metà dei giovani in quella fascia di età. Intanto in provincia di Lecce si è prossimi al "traguardo" del milione di dosi: ieri sono state 5.581 le vaccinazioni fatte.