In Puglia 12.414 nuovi casi. Postazione Asl per tamponi anche a Maglie

LECCE - Si avvicina al 17 percento la percentuale di esiti positivi sul totale dei tamponi molecolari e test antigenici indicato nel bollettino epidemiologico odierno. I nuovi positivi in Puglia sono 12.414, dato che, al netto dei guariti e dei decessi registrati, 10, porta il numero dei casi attuali di Sars Cov 2 a 133.344. I casi di infezione confermati per la provincia di Lecce sono 2.213.

Nei reparti Covid degli ospedali regionali i posti letto occupati sono 655 in area medica e 64 in terapia intensiva, con un incremento di 41 unità rispetto ai dati di ieri, tutti tranne uno in area medica.

A Maglie un drive Asl per tamponi

Asl Lecce ha comunicato l'attivazione di un centro per tamponi molecolari a Maglie, aperto tutta la settimana, tranne la domenica, dalle 8 alle 14. L'area è stata individuata in via Otranto e l'accesso è consentito solo a cittadini con prescrizione del tampone e convocazione da parte di Asl. Il prelievo, come in tutti gli altri centri, avviene direttamente nella propria auto.

Questo centro si aggiunge ad altri quattro già attivi: due sono a Lecce, il primo nel parcheggio del palasport di via Caduti di Nassiriya, da lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e la domenica dalle 9 alle 12.30; il secondo all'interno della Caserma Zappalà (ingresso da via Massaia), dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30.

Altri due sono stati allestiti in provincia; uno a Copertino, nella zona del campo sportivo "Vantaggiato" (via Vittorio Emanuele III), accessibile dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14; un altro a Taurisano, ex edificio scolastico Montessori (via Calabria), aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.