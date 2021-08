Puglia, 217 test positivi e due decessi. Lieve incremento dei ricoveri

Cinque i pazienti in più in area medica, per un totale di 145. Stabile invece il dato per la terapia intensiva, con 23. In provincia di Lecce 61 nuove diagnosi di infezione. Ad Acquarica-Presicce una quarantina i casi attuali per un focolaio