Tamponi positivi al Sars Cov2: nell'ultima settimana sono stati oltre il 40 percento in più

LECCE - Casi di positività al Sars Cov2 in aumento in Puglia di oltre il 40 percento, ricoveri per sintomi da Covid del 16, degenze in terapia intensiva del 32 percento. Il confronto tra i dati dell'ultima settimana con quella precedente indicano con chiarezza in trend in corso dal punto di vista epidemiologico.

In valore assoluto: i test risultati positivi nella settimana dal 13 dicembre a oggi sono stati 3.559, in quella dal 6 al 12 sono stati 2.532. E se il 12 il numero dei pazienti ricoverati era di 146 con 17 in terapia intensiva, oggi è di 174 con 25 in area critica.

Il bollettino odierno riferisce di 497 nuovi positivi, di cui 98 in provincia di Lecce. L'incidenza è pari a 93 casi per 100mila abitanti su scala regionale, a 82 per quanto riguarda il Salento. Il numero dei casi attualmente positivi in Puglia è di 7.178, il 24 percento in più rispetto al quadro che si aveva domenica scorsa.

Vaccinazione: gli aggiornamenti

Il 30 percento dei pugliesi dai 12 anni in su ha ricevuto la dose di richiamo, mentre per la parte di popolazione tra i 5 e gli 11 anni la copertura è arrivata al 2,1 percento (contro una media nazionale dell'1,4 percento).

In provincia di Lecce dal 16 dicembre, quando è iniziata la somministrazione ai bambini, sono state 1.661 le dosi fatte. Nella giornata di ieri sono state 6.509 le vaccinazioni fatte: 1.097 prima dosi, 530 seconde dosi, 4.882 terze dosi.

Controlli green pass

I controlli per il rispetto delle regole sul green pass rafforzato, condotti dalle forze dell'ordine su tutto il territorio provinciale, hanno riguardato 1.037 persone, con 2 sanzioni e 158 tra esercizi pubblici e attività, con una sanzione: lo ha reso noto il quotidiano rendiconto diramato dalla prefettura di Lecce.