Puglia, prosegue la lenta ritirata dell'epidemia: 4.244 nuovi casi confermati

LECCE - Il numero di nuovi positivi al Sars Cov 2 in Puglia è di 4.244. Lo riferisce il bollettino epidemiologico sulla base degli esiti di 32.104 tra test antigenici e tamponi molecolari. Alla provincia di Lecce sono associate 1.104 nuove diagnosi.

I decessi registrati nella regione sono stati 22 mentre sono state certificate da risultato negativo 6.027 guarigioni. I casi attuali nella regione sono ora 87.931: prosegue dunque il trend di progressiva riduzione della circolazione virale. Nei reparti ospedalieri 782 i pazienti, di cui 57 in terapia intensiva (ieri 62).

Sul fronte della vaccinazione, va ricordato che questa sera, dalle 20 alle 23, è in programma presso il museo "Sigsmondo Castromediano" di Lecce una sessione per i maggiorenni con accesso senza prenotazione, sia per il completamento del ciclo primario sia per la somministrazione della dose di richiamo. Disponibili dosi di Moderna. Poco meno di 1.200 i vaccini fatti ieri in sette degli otto hub operativi (i due di Lecce, quelli di Nardò, Casarano, Gallipoli, Martano, Campi Salentina, manca il dato di Gagliano del Capo e quello relativo ai medici di base). Da oggi non sono più attivi i punti vaccinali di Galatina, Maglie e Poggiardo: in quest'ultima sede sono state circa 150mila le dosi somministrate.