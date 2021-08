Positivi al test per il Sars Cov-2 in 364, ancora un incremento dei ricoveri

Si tratta di un aumento di nove unità rispetto al dato precedente, di cui due in terapia intensiva. In provincia di Lecce altri 82 nuovi positivi, ma anche 1.042 vaccinazioni per ragazzi tra i 12 e i 19 anni

LECCE - Il bollettino epidemiologico regionale riferisce di 364 test positivi al Sars Cov-2, di cui 82 di residenti in provincia di Lecce. L'incidenza, calcolata su sette giorni, si attesta a 44 nuovi casi ogni 100mila abitanti con riferimento all'intero territorio pugliese, a 58 per quanto riguarda il Tacco d'Italia.

Nei reparti Covid si registra un incremento dei posti letto occupati: da 156 a 163 in area critica, da 22 a 24 in terapia intensiva, per un totale di 187. Una settimana addietro i pazienti erano in tutto 149. È stato registrato un decesso. Gli attuali positivi in Puglia sono 4.505.

La campagna di vaccinazione, secondo l'aggiornamento delle 17.08 registra un incremento di 14.224 dosi fatte in Puglia, per un totale di 5.199.674 dall'inizio delle somministrazioni. In provincia di Lecce sono state 5.072 le dosi fatte, di cui 1.042 a ragazzi tra i 12 e i 19 anni. La somministrazione è stata così suddivisa tra gli hub sparsi sul territorio: 416 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 621 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 479 nel Ptadi Gagliano del Capo, 404 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 392 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 472 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 923 nella Caserma Zappalà di Lecce, 307 nella Rssa comunale di Martano, 308 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 378 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 37 nell’Ospedale di Gallipoli, 140 nel Dea Vito Fazzi, 134 dai Medici di medicina generale.