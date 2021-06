Appena 42 test positivi in tutta la regione. Salento: incidenza vicina allo zero

In provincia di Lecce sono state 56 le infezioni da Covid diagnosticate negli ultimi sette giorni. Nel bollettino epidemiologico pugliese non sono stati registrati decessi

LECCE - La regressione dell'epidemia continua a essere molto tangibile nel confronto dei dati: in Puglia sono state 428 le diagnosi di Covid nell'ultima settimana (42 sono riferiti a ieri), 771 quelle nei sette giorni precedenti. In provincia di Lecce la discesa sembra ancora più ripida: da 109 a 56 tamponi risultati positivi, con appena quattro test positivi nell'ultima rilevazione.

L'incidenza in sette giorni scende oggi a 11 nuovi casi per 100mila abitanti nell'intero ambito regionale, a 7 nel dettaglio del Salento. Si riduce, inoltre, sempre di un poco il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere, pari oggi a 181 (ieri 186) e non sono state registrate vittime. L'incremento dei guariti è stato di 667 unità.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, l'arrivo nella giornata di ieri di 240mila dosi di Pfizer ha fatto calare a poco meno del 90 percento il rapporto tra dosi somministrate e dosi disponibili. La carenza di rifornimento aveva portato nei giorni scorsi a un rallentamento programmato delle vaccinazioni in Puglia.

Sono state circa 5.500 le dosi somministrate nella giornata di ieri in provincia di Lecce: 442 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 453 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 307 nel Pta di Gagliano del Capo, 378 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 405 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 485 nel Palazzetto dello Sport di Lecce, 498 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 364 nella Caserma Zappalà di Lecce, 284 nell'edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 204 nel Pta di Maglie, 298 nella Rssa comunale di Martano, 338 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 363 nel Centro Aggregazione Giovanile di Spongano, 66 nell'Ospedale di Copertino, 66 nell'Ospedale di Gallipoli, 82 nell'Ospedale di Scorrano, 182 nel Dea Fazzi e 388 dai Medici di medicina generale.