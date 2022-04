Puglia, 4.293 esiti positivi al Sars Cov2. In calo il dato dei ricoverati

LECCE - Sono 4.293 i nuovi casi di infezione da Sars Cov2 riscontrati in Puglia. Lo riporta il bollettino epidemiologico giornaliero per il quale sono 831 le diagnosi che riguardano residenti in provincia di Lecce.

Gli esiti negativi che sanciscono il decorso dell'infezione sono stati 4.250 mentre i decessi 3. Il numero dei casi attuali nella regione è dunque rimasto praticamente stabile, attestandosi a 105.449 unità.

Nei reparti Covid si registra un calo dei ricoverati: quelli in area medica sono 557 (da 568), mentre in area critica ci sono 23 pazienti (di 28 il dato precedente). Per domani, come ogni venerdì è atteso il report settimanale di Asl Lecce ed è prevedibile un rimbalzo verso l'alto della circolazione virale in conseguenza delle festività pasquali.