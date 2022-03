In Puglia 6.145 nuovi esiti positivi, nei reparti Covid 662 pazienti

LECCE – Sono 6.145 gli esiti positivi al Sars Cov2 registrati in Puglia secondo l’ultimo bollettino epidemiologico regionale. Si tratta del 18 percento dei 33.742 tra test e tamponi complessivamente processati.

Il numero dei casi attuali, pari a 115.812, è lievemente diminuito grazie ai 6.665 esiti negativi che hanno provato, per altrettanti cittadini, il decorso dell’infezione. Due sono stati i decessi.

Nei reparti ospedalieri Covid ci sono 662 i pazienti, di cui 35 in terapia intensiva. L’incremento sul dato precedente è di 10 unità, delle quali 3 per i posti letto in area critica.

In provincia di Lecce le nuove diagnosi confermate sono state 1.714.