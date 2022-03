La conferma del “martedì nero”: 10.800 i nuovi casi positivi in Puglia

LECCE - Sono 10.805 gli esiti positivi al Sars Cov2 su 48.726 tra tamponi e test processati in laboratori e farmacie. Il bollettino epidemiologico regionale del martedì si conferma quello (quasi sempre) più pesante di tutta la settimana: la ragione è che riporta i dati raccolti il lunedì tra i quali confluiscono i numeri che non sono stati registrati nel fine settimana.

Gli esiti negativi che hanno invece sancito la fine dell'infezione sono stati 10.199 e così, tenuto conto anche dei 10 decessi registrati, i casi attuali in Puglia sono 116.924, con un lieve incremento rispetto al dato di ieri.

Tangibile la crescita del numero dei posti letto occupati nei reparti Covid: quelli di area medica sono passati da 625 a 653 mentre in terapia intensiva da 39 a 38. In provincia di Lecce i nuovi positivi sono 2.838. Per quanto riguarda le altre province pugliesi 3.353 sono i nuovi casi nel Barese, 1.431 in provincia di Taranto, 1.358 in provincia di Foggia, 979 in quella di Brindisi e 768 nella Bat. I test associati a residenti fuori regione sono stati 47 mentre quelli non ancora attribuiti sono stati 31.