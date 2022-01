In Puglia 3.568 nuovi positivi. In crescita anche l'occupazione di posti letto

LECCE - Su poco meno di 31 mila tra test antigenici e tamponi molecolari, 3.568 sono quelli risultati positivi al Sars Cov2. L'aggiornamento dell'ultimo bollettino epidemiologico regionale porta l'incidenza in Puglia a 633 nuovi casi ogni 100mila abitanti, in sette giorni. In provincia di Lecce i nuovi positivi sono 745 con incidenza a 722.

In salita anche il dato dei ricoverati: i pazienti nei reparti Covid di Puglia sono 332, di cui 33 in terapia intensiva, con un incremento complessivo di 17 posti letto occupati, tutti tranne uno in area non critica. Il passo spedito della quarta ondata si fa sentire oramai anche sul carico ospedaliero, ma basta guardare a cosa accadeva un anno addietro, quando era appena iniziata la vaccinazione degli operatori sanitari e degli anziani ospiti delle Rsa: il 3 gennaio del 2021 i ricoverati erano 1612 e quel giorno si registravano 25 decessi, contro i due di oggi.

Per quanto riguarda i controlli sul corretto utilizzo del green pass e dei dispositivi di protezione individuale, effettuati dalle forze dell'ordine, 794 risultano i cittadini fermati nella giornata di ieri, domenica 2 gennaio, con una sanzione. Due invece le sanzioni nell'ambito delle verifiche nelle attività e nei locali pubblici.

Dal fronte della campagna vaccinale, Asl Lecce fa sapere che dal 30 dicembre al 2 gennaio sono state fatte - tra hub, ambulatori e visite a domicilio da parte dei medici di medicina generale - 13.864 somministrazioni.