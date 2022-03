Epidemia di Sars Cov 2: positivi 3.696 test, circa un terzo in provincia di Lecce

LECCE - Non emergono sorprese dall'odierno bollettino epidemiologico regionale: il quadro è sempre quello di una lenta remissione dell'epidemia da Sars Cov 2. Gli esiti positivi in Puglia sono stati 3.696 su 27.636 tra test antigenici e tamponi molecolari processati. I casi confermati in provincia di Lecce sono 1.170.

I decessi registrati sono stati 9, mentre le attestazioni di guarigione con esito negativo sono state 3.736: i casi attuali in Puglia sono ora 75.505, appena 52 in meno rispetto al dato precedente.

Anche nei reparti Covid la situazione migliora un po' alla volta, ma la tendenza emerge sul medio periodo più che dal raffronto puntuale tra un giorno e l'altro: in area medica ci sono 580 pazienti, in terapia intensiva 35., per un totale di 615. Un mese addietro erano 743, di cui 60 in terapia area critica.