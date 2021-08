Tasso di occupazione di posti letto per pazienti Covid : in area medica al 9 percento

In terapia intensiva è attorno al 5 percento, ma nei reparti ordinari il valore è quasi raddoppiato in due settimane. Bollettino regionale: 105 nuove diagnosi, 43 in provincia di Lecce

LECCE - Ancora un lieve arretramento dell'incidenza di nuovi casi di infezione da Sars Cov2 in Puglia e anche nello specifico della provincia di Lecce: il valore oggi si attesta rispettivamente a 43 e 54,5 su 100mila abitanti (in sette giorni). Il dato giornaliero è di 105 nuove diagnosi in ambito regionale, di cui 43 nel Leccese.

La pressione sul sistema ospedaliero, invece, continua a crescere a un ritmo più o meno costante: secondo il bollettino epidemiologico regionale, nei reparti di terapia intensiva risultano 24 pazienti, mentre 251 sono quelli in area medica. Due settimane addietro (il 16 agosto) erano 136. La percentuale di occupazione di posti letto sul totale disponibile è del 5 percento in area critica e del 9 nei reparti ordinari (le soglie considerate critiche sono il 10 per la prima e il 15 per la seconda).

Tre sono stati i decessi registrati (12 negli ultimi sette giorni). Il numero dei casi attualmente positivi in Puglia è di 4.701.