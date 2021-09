Puglia, 228 test positivi: arretra ancora l'incidenza di nuovi casi. Cinque i decessi

Alla provincia di Lecce si riferiscono 55 nuovi casi diagnosticati. Quasi inalterato il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid: in terapia intensiva 20 ricoverati

LECCE - L'incidenza di nuovi casi di infezione da Sars Cov2 continua la sua discesa progressiva, almeno per quanto riguarda la Puglia dove è di 40 diagnosi su 100mila abitanti in sette giorni (sabato scorso era di 46); il dato della provincia di Lecce è invece tornato in controtendenza, risentendo parecchio dell'incremento puntuale riportato di ieri (115): l'incidenza era a 55 una settimana addietro, è a 62 adesso.

I dati giornalieri del bollettino epidemiologico riferiscono di 228 nuovi positivi in Puglia, di cui 55 in provincia di Lecce. I decessi registrati sono stati cinque - il secondo dato peggiore da molte settimane a questa parte - mentre il numero dei pazienti ricoverati è di 250 (ieri era di 248), di cui 20 in area critica. I casi attualmente positivi nella regione sono 4.323, con un decremento di 60 unità rispetto a ieri: le guarigioni sono state intanto 283.

Campagna vaccinale, l'aggiornamento

Sono state 16.965 le dosi di vaccino somministrate in Puglia, secondo il report nazionale delle 17, nelle precedenti 24 ore. Di queste 4.117 quelle fatta in provincia di Lecce, tra cui 246 a studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni. Le somministrazioni sono state così distribuite: 329 nella Struttura Operativa Territoriale della Protezione Civile di Campi Salentina, 317 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 333 nel Pta di Gagliano del Capo, 197 nel Centro Polivalente Comunale di Galatina, 373 nella palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 173 nel Museo Sigismondo Castromediano di Lecce, 549 nella Caserma Zappalà di Lecce, 314 nella Rssa comunale di Martano, 352 nello Stabile Zona Industriale di Nardò, 397 nel Centro aggregazione giovanile di Spongano, 149 nell'edificio Comunale “Mercato delle Idee” di Muro Leccese, 38 nell'Ospedale di Gallipoli, 155 nel Dea Fazzi, 167 dai Medici di medicina generale.