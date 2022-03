I nuovi positivi in Puglia sono 3.811. Lieve calo del dato dei ricoverati

LECCE - Dei 25.375 tra test antigenici e tamponi molecolari processati, 3.811 sono stati quelli con esito positivo al Sars Cov 2, di cui 1.201 in provincia di Lecce.

I numeri contenuti nel bollettino epidemiologico regionale danno forma a una situazione sostanzialmente invariata che si inquadra nel lento e continuo trend decrescente della curva epidemica.

I decessi registrati sono stati 12, mentre 4.178 gli esiti negativi a conferma dell'avvenuta guarigione: i casi attuali in Puglia sono 74.265, con un decremento di 279 unità rispetto al dato di ieri. Nei reparti ospedalieri ci sono 588 pazienti, di cui 31 in terapia intensiva, mentre ieri ne risultavano 601 (di cui 29 in area critica).