Bollettino regionale: i posti letto occupati nei reparti Covid sono 442

LECCE - Sono 5.581 i nuovi casi di infezione da Sars Cov 2 in Puglia, secondo l'odierno bollettino regionale, a fronte di 36.031 tra test e tamponi. Cinque i decessi registrati. Per quanto riguarda la provincia di Lecce sono 1.265 le diagnosi ma si tratta di un dato che sconta un ritardo di diversi giorni rispetto alla fotografia fatta dal report settimanale di Asl, di cui abbiamo dato conto nelle scorse ore.

Nei reparti Covid degli ospedali della regione ci sono 442 pazienti, di cui 34 in terapia intensiva. Rispetto al dato precedente si nota un incremento di 24 unità in area medica e una diminuzione di 4 in area critica. Gli attuali positivi in Puglia risultano essere 50.664.

L'aggiornamento quotidiano sulla campagna vaccinale parla di una copertura al 44 percento per quanto riguarda la dose di richiamo, contro una media nazionale del 39,5. Per la fascia di età pediatrica (5-11 anni) la Puglia vanta una copertura del 22,2 percento con la prima dose a fronte di una media italiana dell'11,9 percento. Questo particolare dato va ancora oltre nel dettaglio della provincia di Lecce che ha superato il 34 percento con le 1.447 dosi somministrate ai bambini nella giornata di ieri in cui era previsto un open day sia nel capoluogo sia a Tricase.