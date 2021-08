In Puglia positivi 208 test. Nel Salento l'incidenza resta più sostenuta

LECCE - I test risultati positivi in Puglia sono 208, di cui 44 in provincia di Lecce. I nuovi casi testati, cioè al netto dei tamponi ripetuti, sono stati 2.258 per una percentuale diagnosi di infezione del 9,21 percento. Il numero dei ricoverati per Covid, pari a 111, ha registrato una lieve flessione rispetto al dato di ieri (114) e non sono stati registrati decessi.

Sono questi i dati salienti del bollettino epidemiologico regionale, con l'incidenza di nuovi casi che, calcolata su sette giorni, arriva a 39,9 ogni centomila abitanti per quanto riguarda l'intero territorio regionale e a 50,4 con riferimento a quello pugliese (quella nazionale è di 69,3).

Al momento, in area critica, risultano in cura 14 pazienti (uno in più rispetto al dato di ieri), pari al 3 percento dei posti letto disponibili. In area medica, invece, ci sono 97 degenti (quattro in meno), pari al 3,5 dei posti disponibili. Le persone attualmente positive, in Puglia, sono 3.396. Negli ultimi sette giorni gli ingressi in terapia intensiva sono stati complessivamente undici.