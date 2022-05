Prosegue il calo del numero dei ricoverati per Covid: 349 in tutta la regione

LECCE – Ancora un miglioramento del quadro ospedaliero in Puglia per quanto riguarda il dato dei ricoverati per sintomi da Covid: nei reparti di area medica delle strutture sanitarie della regione risultano 332 pazienti, a fronte dei 356 del giorno precedente, mentre in terapia intensiva restano 17 i ricoverati.

Dal punto di vista epidemiologico sono stati 1.561 i test risultati positivi su 13.415 fatti su tutto il territorio e 336 quelli in provincia di Lecce. Il numero di casi attivi nella regione è di 41.620, con un decremento di 548 unità rispetto a ieri dovuto al numero di esiti negativi, 2098, che hanno confermato il decorso dell’infezione. Undici sono stati i decessi registrati.