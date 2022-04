Covid in Puglia: cala ancora numero dei contagi, più che dimezzato quello dei decessi

LECCE – Cala il numero dei nuovi contagi nella provincia di Lecce: 727 quelli che riporta il bollettino di oggi, a fronte dei 956 di ieri. Il resoconto epidemiologico diramato dalla Regione evidenzia un totale di 3mila e 793 casi in Puglia su 23mila 309 tamponi effettuati. Cala e si dimezza fortunatamente il numero dei decessi per complicanze da virus: dai 19 del giorno prima si passa ai 7 delle ultime ore.

Si assiste tuttavia a un incremento dei ricoveri in terapia intensiva. I pazienti con sintomi più preoccupanti passano infatti dai 29 ai 33 odierni. Calano invece, seppur di poche unità, i degenti con sintomatologie più lievi: da 610 ai 602. Otto dunque i cittadini dimessi. La provincia di Bari si riconferma come quella maggiormente interessata dall’incidenza con mille e 492 esiti positivi.

Segue il Salento e poi il territorio di Taranto con 525 casi nelle ultime 24 ore. Sono stati registrati inoltre 434 nuovi contagi in provincia di Foggia, 429 nel Brindisino e 204 nella Bat. Ulteriori 56 positivi sono residenti fuori Regione e sei provenienti da province in via de definizione. Al momento la Puglia vede un totale di 100mila e 742 abitanti col Covid. Il giorno precedente il bollettino ne contava di più, 101mila e 285.