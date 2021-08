Covid, quella di Lecce è la prima provincia per numero positivi. Aumentano ricoveri

LECCE – Quella di Lecce è la prima provincia per numero di nuovi casi positivi registrati nelle scorse ore. Sono infatti 46 quelli emersi dal bollettino epidemiologico odierno, divulgato dal Dipartimento promozione salute della Regione. Sul territorio pugliese sono state accertate 173 nuove positività su 15mila e 572 tamponi eseguiti nelle scorse 24 ore. È anche vero che i test eseguiti nell’ultimo giorno sono oltre il doppio rispetto a quelli processati nelle 24 ore precedenti.

Oltre a quelle rilevate nel Salento, le altre positività sono così distribuite: 16 in provincia di Bari, 20 nel Foggiano, 30 nella Bat, 24 in provincia di Brindisi e 34 nel Tarantino. Ulteriori cinque tamponi positivi fanno invece riferimento ad altrettanti cittadini residenti fuori regione. In Puglia, inoltre, si è assistito a un ulteriore decesso provocato presumibilmente da complicanze dovute al Covid.

Preoccupante anche il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva: dai 22 di ieri, la Puglia ora passa a 25, tre in più in un giorno. Né va meglio sul piano delle degenze con sintomi non critici: dai 175 di due giorni addietro, ieri si è passati a 186. Oggi, invece, il numero dei ricoverati sale a 207. Il totale dei cittadini tuttora positivi al virus è pari a 4mila e 572.

Ammontano intanto a un milione, seimila e 50 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce. Prosegue infatti senza sosta la campagna di vaccinazione tra hub, centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale: 10mila e 176 le vaccinazioni effettuate tra sabato e lunedì, di cui 2mila 605 a ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni.