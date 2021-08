Covid, in Puglia 184 nuovi casi di positività. Anche un decesso nelle ultime ore

Tanti i test positivi emersi dagli 11mila e 910 tamponi processati sul territorio. Nella provincia di Lecce sono 41. Stabile il numero dei ricoverati non gravi, ma i degenti in terapia intensiva passano da 21 a 22

LECCE – In Puglia registrati 184 nuovi casi di positività: tanti quelli emersi nelle ultime 24 ore, all’esito di 11mila e 910 test processati sul territorio. Dal bollettino epidemiologico divulgato dall'Ufficio prevenzione e salute della Regione risulta anche un decesso, attribuibile alle complicanze da Covid-19.

Dei tamponi risultati positivi 41 sono quelli relativi alla provincia di Lecce. Altri 46 e poi ancora 48 sono invece stati rilevati rispettivamente nei territori di Bari e nella provincia di Barletta-Andria-Trani. I restanti, inoltre, sono così suddivisi: 31 nel Foggiano, otto a Brindisi e sette nel Tarantino. Tre test positivi sono infine riferitbili a residenti di altre regioni italiane.

Negli ultimi due giorni, i ricoverati in terapia intensiva sono stati stabilmente in 21. Oggi se ne somma un altro e il numero sale dunque a 22. Restano inoltre invariate, anche nei numeri, le condizioni dei 128 pugliesi ricoverati in ospedale con sintomi non giudicati critici. Salgono di contro, di diverse unità, i casi positivi complessivi: ora sono 4mila e 208. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, la Puglia ha registrato un totale di 259mila e 682 contagi su oltre tre milioni di accertamenti medici.