In Puglia 1.723 nuovi casi di infezione da Sars Cov 2. Tre i decessi

LECCE – Il bollettino epidemiologico regionale riferisce di 1.723 nuovi casi di positività al Sars Cov2 su 12.688 tra test e tamponi analizzati. In provincia di Lecce le diagnosi confermate sono state 391.

Per quanto riguarda la situazione nei reparti Covid, si registra una lieve diminuzione del carico: i pazienti in area medica sono 462, con un calo di 8 unità sul dato precedente, mentre in terapia intensiva si conferma il dato di 25 ricoverati. I decessi sono stati tre.

Attualmente il numero di casi attivi in Puglia corrisponde a 89.065, con una diminuzione di 704 unità in ragione dei 2.424 esiti negativi arrivati a conferma del decorso dell’infezione.