Ad aprile 958 decessi: il conto salato e ancora aperto della terza ondata

LECCE - Sono 1.282 gli esiti positivi in Puglia, secondo l'ultimo bollettino regionale, su 12.733 test registrati. I nuovi casi confermati in provincia di Lecce sono 186.

L'incidenza negli ultimi sette giorni, a livello regionale, è di 224 diagnosi ogni 100mila abitanti, il 3 percento in meno del valore di una settimana addietro, pari a 230. Per quanto riguarda invece l'ambito salentino l'incidenza è di 145 nuovi casi contro i 133 dei sette giorni precedenti (+8 percento).

In calo il numero dei ricoverati passato da 1.953 a 1.916, di cui 231 in terapia intensiva (con 40 nuivi ingressi), mentre resta alto quello dei pazienti deceduti per complicanze da Covid, 48 in tutto di cui otto residenti in provincia di Lecce. Dal 1 al 28 aprile, nell'intera regione, i decessi sono stati 958, il 29 percento in più di quelli registrati tra il 1 e il 28 marzo. Si tratta del prezzo salato dell'ultima ondata della pandemia e, mentre i dati dei nuovi casi e dei ricoveri sono migliorati nelle ultime settimane, quello delle vittime tarda ancora a "normalizzarsi", seguendo l'andamento del ciclo dell'epidemia: l'aumento o la diminuzione avviene prima per i contagi, poi per i ricoveri, infine per i decessi.

Nel dettaglio delle classi di età, si vede che nella fascia tra i 70 e i 79 anni sono stati registrati 332 decessi, mentre in quella tra gli 80 e gli 89 se ne contati 288. Gli ultranovantenni deceduti sono stati invece 98; tra i 60 e i 69 anni hanno perso la vita in 163, in 61 tra i 50 e i 59 anni. Le vittime al di sotto dei 50 anni sono state 16, così suddivise: 11 tra i 40 e i 49 anni, 3 tra i 30 e i 39 e 2 tra i 20 e i 29. Si tratta di persone che nella maggioranza dei casi (non in tutti) avevano una o più patologie serie pregresse, ma è certo anche che la loro aspettativa di vita, lunga o ristretta che potesse essere, è stata stroncata dalle conseguenze dell'infezione da Covid.

I dati sulla vaccinazione

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, le dosi somministrate sino ad oggi in Puglia sono 1.225.017. Il dato è aggiornato alle ore 18. Con una percentuale del 95 per cento di dosi somministrate su quelle consegnate la Puglia è oggi al terzo posto delle regioni italiane. L’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco dichiara: "Con l’arrivo delle nuove dosi Pfizer da Roma abbiamo immediatamente ripreso ad approvvigionare i medici di medicina generale della Puglia in modo che possano procedere con le vaccinazioni programmate dei loro pazienti più fragili e anziani".

"Colgo l’occasione - aggiunge - per ringraziare tutta la categoria dei medici di medicina generale per il capillare lavoro che stanno portando avanti nonostante le difficoltà legate alla complessità della campagna e con un impegno che va certamente al di là di qualsiasi accordo contrattuale. Domani terremo un incontro con tutti gli ordini dei medici della Puglia e con i coordinatori della medicina di base delle Asl per fare un punto sull’avanzamento della campagna vaccinale, ascoltare direttamente le loro proposte e rinnovare lo spirito di grande collaborazione che in questo momento unisce tutta la sanità nel contrasto al coronavirus".

Per quanto riguarda il dettaglio del Salento, sono state quasi 7.000 le dosi somministrate nella giornata di ieri in provincia di Lecce. Prosegue la vaccinazione degli over 80, degli over 70 e dei pazienti fragili. È in corso una ricognizione per individuare le persone estremamente vulnerabili e disabili gravi non ancora vaccinate, distretto per distretto.

Prosegue anche la vaccinazione da parte dei medici di medicina generale - 18.239 le dosi somministrate finora - e tra prime e seconde dosi la vaccinazione dei pazienti fragili tra cui oncologici e oncoematologici. Sono 1.099 i pazienti con malattia rara vaccinati finora. Gli over 80 ad aver ricevuto la prima dose sono ad oggi 47.248.