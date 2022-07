I numeri del virus in Puglia: oltre 83mila positivi totali e 6.275 nuovi casi

LECCE – Non s’arresta la corsa del virus in Puglia, che continua a registrare una costante crescita dei contagi da Sars Cov2 e dalle varianti dell’infezione: superata la soglia degli 83mila positivi totali, con attenzione soprattutto agli effetti che questa salita possa avere sulle strutture ospedaliere del territorio.

Sono 6.275 i nuovi casi, che emergono dai tamponi giornalieri, 22.149 in tutto tra antigienici e molecolari, analizzati dai laboratori specializzati: risulta pertanto positivo il 28% dei test effettuati. Ci sono, inoltre, 8 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il computo delle vittime pugliesi, da inizio pandemia ai giorni nostri, a 8.683.

I dati sono raccolti nel consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, e nel documento si trova anche la suddivisione dei nuovi casi su scala provinciale: 1.821 a Bari, 472 a Barletta-Andria-Trani, 766 nel Brindisino, 674 nel Foggiano, 1.507 nel Leccese, 914 a Taranto. Le positività tra i residenti fuori regione sono 102, mentre quelle di provincia in via di definizione sono 19.

In tutto sono 83.697 le persone attualmente alle prese col virus e 456 i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi: tra questi, 437 si trovano in area non critica e 19 in terapia intensiva.

