Covid, in Puglia altri mille guariti e 2.092 nuovi casi giornalieri

LECCE – Altri mille guariti e 2.092 nuovi casi giornalieri: sono i numeri principali, che si evincono dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, che fotografa l’andamento quotidiano del virus da Sars Cov2.

Sono 2.092, come detto, i nuovi casi giornalieri registrati dai 12.085 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati: positivo, in sostanza il 17% dei test effettuati. Sono tre, invece, le persone decedute, che portano a 8.907 il computo complessivo delle vittime pugliesi da inizio pandemia ai giorni nostri.

I nuovi positivi sono così suddivisi su scala provinciale: 531 nel Barese, 125 a Barletta-Andria-Trani, 230 nel Brindisino, 226 nel Foggiano, 564 nel Leccese, 334 nel Tarantino. Sono 75 le positività tra i residenti fuori regione e 7 quelli di provincia in via di definizione.

Sono 41.130 le persone attualmente positive, mentre sono 421 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere del territorio: 404 i pazienti ricoverati in area non critica, 17 quelli in terapia intensiva.

Leggi il bollettino regionale