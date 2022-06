Covid, risalgono i positivi e i ricoveri in Puglia: nel Leccese altri 267 casi

LECCE – Non scendono i ricoveri covid in Puglia, ma dopo giorni di assestamento tornano a salire: è quanto si evince dal consueto bollettino epidemiologico regionale che regista un incremento leggero, non preoccupante, dei pazienti nelle strutture ospedaliere del territorio e di fatto conferma quei segnali in lieve controtendenza che si erano già registrati nell’ultimo report Asl di Lecce sull’andamento dell’infezione nella sola provincia di Lecce.

Ieri, infatti, nel documento dell’azienda locale salentina, si era manifestata una diminuzione di gran lunga minore sotto il profilo numerico dei contagi registrati solo una settimana prima e un aumento dell’incidenza del virus ogni 100mila abitanti.

Nella fotografia giornaliera sulla diffusione del virus da Sars Cov2, redatta dal dipartimento di promozione della salute sulla base dei test effettuati e processati nelle ultime ore, i dati mostrano qualche variazione rispetto alla linea dei giorni scorsi.

Innanzitutto sono 1467 i contagi giornalieri verificati, per effetto dei 9922 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati: sono positivi, in sostanza, il 15% dei test elaborati (ieri la percentuale era del circa 14%).

Ai casi si aggiunge, purtroppo, un’altra vittima che porta il computo totale dei decessi, da inizio pandemia ad oggi, a quota 8553.

I nuovi positivi sono così suddivisi su base provinciale: 473 a Bari, 142 a Barletta-Andria-Trani, 92 a Brindisi, 292 a Foggia, 267 a Lecce, 170 a Taranto; 23, invece, i contagi tra i residenti fuori regione e 8 quelli di provincia in via di definizione.

Sul territorio regionale sono 18581 (310 in più rispetto al bollettino di ieri) le persone attualmente alle prese con l’infezione. Come detto, si registra un aumento anche dei pazienti nelle strutture ospedaliere: sono 257 in tutto (ieri erano 250), con 244 persone in area non critica (ieri erano 236) e 13 (uno in meno rispetto a ieri) in terapia intensiva.

