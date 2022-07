Puglia, più di 85mila i positivi totali: 2.933 i nuovi casi, scendono i ricoveri

LECCE – Superata la soglia degli 85mila positivi in Puglia: è il dato più importante che emerge dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore.

I numeri odierni, al ribasso, almeno sotto il profilo statistico, sono fortemente condizionati dalla riduzione dei tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori, che, com’è noto, complice il weekend, diminuiscono.

Sono 2.933 i nuovi casi registrati sulla base dei 10.496 test giornalieri processati: risulta, pertanto, positivo il 28% delle verifiche, e, quindi, seppur nell’abbassamento dei contagi generali, la percentuale resta perfettamente in linea con quella degli ultimi giorni.

Ai dati già evidenziati, si aggiunge un elemento ulteriore che riguarda i decessi: c’è una sola vittima, contenuta nel report, ma che porta il computo totale delle persone decedute da inizio pandemia ad oggi a 8.684.

I nuovi positivi sono così suddivisi su scala provinciale: 879 nel Barese, 246 a Barletta-Andria-Trani, 351 nel Brindisino, 317 nel Foggiano, 747 nel Leccese, 326 nel Tarantino. Le positività tra i residenti fuori regione sono 52; 15, invece, quelle che riguardano la provincia in via di definizione.

Le persone pugliesi, che, al momento, stanno facendo i conti col virus da Sars Cov2 e con le successive varianti, sono 85.083. Scendono leggermente i ricoveri: passano dai 456 della precedente rilevazione ai 451 odierni. Tra i pazienti, 432 si trovano (5 di meno rispetto a ieri) in area non critica e 19 in terapia intensiva (esattamente come ieri).

Leggi il bollettino regionale