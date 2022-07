Covid, in Puglia quasi 93mila positivi totali e 8.129 casi giornalieri

LECCE – Sono quasi 93mila i positivi totali in Puglia: i numeri del consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore, fotografano ancora una volta l’avanzata del virus da Sars Cov2 in questo momento. Nello specifico, sono 92.912 le persone attualmente alle prese con l’infezione, mentre si registrano 8.139 nuovi casi giornalieri.

I contagi odierni emergono dai 28.596 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati dai laboratori autorizzati: risulta, dunque, positivo il 28% dei test effettuati, con percentuali che confermano il trend delle ultime settimane. Ai dati vanno aggiunti cinque ulteriori decessi, che portano a 8.714 il computo totale delle vittime in Puglia.

I nuovi casi sono così suddivisi su scala provinciale: 2.451 nel Barese, 776 a Barletta-Andria-Trani, 820 nel Brindisino, 885 nel Foggiano, 1.776 nel Leccese, 1.288 nel Tarantino. Sono 113 le positività tra i residenti fuori regione, 30 quelle di provincia in via di definizione.

Salgono i ricoveri: ieri erano 464, oggi i pazienti nelle strutture ospedaliere del territorio passano a 490. Sono 472 le persone in area non critica, 18 quelle in terapia intensiva.

Leggi il bollettino regionale