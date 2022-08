Covid, positivi totali scendono sotto i 35mila: 1.696 i casi giornalieri

LECCE – La calata del virus da Sars Cov 2 in Puglia prosegue a ritmo battente: scendono sotto la soglia dei 35mila i positivi totali sul territorio regionale, con altri 1.696 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, per effetto degli 11.899 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati. In sostanza, è risultato contagiato dal covid circa il 14% dei test effettuati.

Sono questi, nella sostanza, i dati più importanti che emergono dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base delle informazioni raccolte. Ai numeri vanno aggiunti i 17 decessi odierni che portano a 8.943 il dato complessivo delle persone decedute da inizio pandemia ai giorni nostri.

I positivi sono così suddivisi su scala provinciale: 384 nel Barese, 87 a Barletta-Andria-Trani, 166 nel Brindisino, 217 nel Foggiano, 486 nel Leccese, 281 nel Tarantino. Sono 66 le positività tra i residenti fuori regione e 9 di provincia in definizione.

Sono 34.799 le persone attualmente positive e 347 quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere del territorio: 329 i pazienti in area non critica, 18 in terapia intensiva.

