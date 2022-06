Risale il virus in Puglia: oltre 1.100 casi totali in più, positivo il 21% dei tamponi

LECCE – Risale il virus in Puglia, con oltre 1100 casi in più registrati nelle ultime 24 ore. Si registra anche oggi, infatti, un lieve ma sensibile incremento dei contagi da Sars Cov2 in Puglia: è quanto emerge dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dei test effettuati e processati.

Ed è proprio sulla percentuale dei casi evidenziati dai tamponi che si verifica la crescita dei contagi: sono 2403 i nuovi casi giornalieri su 11417 test, tra antigienici e molecolari, analizzati. In buona sostanza, risulta positivo il 21% delle persone sottoposte alla prova, un 3% in più rispetto al report di ieri.

Ai numeri del giorno si aggiunge un ulteriore decesso, che porta il computo totale delle vittime a 8589 da inizio pandemia ad oggi.

I contagi sono così suddivisi su scala provinciale: 752 (53 in più rispetto a ieri) a Bari, 237 (+1) a Barletta-Andria-Trani, 185 (+5) a Brindisi e 231 (+23) a Taranto, province dove si è appurato un aumento dei casi; in lieve discesa i positivi a Foggia (476, -23 rispetto a ieri) e Lecce (478, -21 in 24 ore); ci sono inoltre 40 positivi tra i residenti fuori regione (ieri erano 36) e 4 di provincia in via di definizione (-12 rispetto a ieri).

Le persone attualmente alle prese col virus in Puglia sono 23317, ovvero 1118 unità in più rispetto a ieri, quando già si era verificato un incremento di oltre un migliaio di casi. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere pugliesi sono 226 (gli stessi di ieri), con 218 in area non critica (+2 nelle ultime 24 ore) e 8 in terapia intensiva (-2 rispetto al report di venerdì).

Leggi il bollettino