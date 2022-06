Bollettino Covid, nelle ultime 24 ore in Puglia positivo un tampone su quattro

LECCE – Un tampone su quattro è risultato positivo nelle ultime 24 ore in Puglia: è quanto illustrato di fatto nel consueto bollettino epidemiologico, redatto dal dipartimento promozione della salute, che verifica l’andamento quotidiano dell’infezione da Sars Cov2 sul territorio regionale.

I dati, seppur numericamente meno importanti per via della riduzione dei test analizzati nel weekend, confermano la tendenza degli ultimi giorni, ovvero quella di un sensibile aumento dei contagi registrati.

Nello specifico, sono 1433 i nuovi casi giornalieri con un decesso. Le positività emergono dai 5876 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati. La vittima odierna porta il computo totale dei decessi da inizio pandemia ad oggi a quota 8581.

I nuovi casi sono così suddivisi su scala provinciale: 435 a Bari, 183 a Barletta-Andria-Trani, 114 a Brindisi, 269 a Foggia, 278 a Lecce. I positivi tra i residenti fuori regione sono 20 e 4 di provincia in via di definizione.

I cittadini pugliesi che, al momento, stanno facendo i conti col virus sono 25095. Nelle strutture ospedaliere del territorio regionale sono 225 i pazienti covid ricoverati, tra cui 218 in area non critica e 7 in terapia intensiva.

Leggi qui il bollettino