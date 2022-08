Prosegue la discesa del virus in Puglia: 1.216 i nuovi casi giornalieri

LECCE – Sono 1.216, circa trecento in meno di ieri, i nuovi casi giornalieri di positivi al covid, registrati in Puglia nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute sulla base dei tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati.

Rallenta leggermente, però, anche il numero delle persone guarite dall’infezione: al momento, in tutta la Puglia, i soggetti alle prese col virus sono 32.426, ovvero circa 400 in meno rispetto ai dati di ieri.

I nuovi casi sono frutto degli 8.412 test giornalieri processati dai quali risulta positivo circa il 15% del totale. Nel report, si evidenziano anche altri due decessi che portano il computo delle vittime pugliesi da inizio pandemia ad oggi a quota 8.953.

Le positività odierne sono così suddivise su scala provinciale: il maggior numero dei casi è nel Leccese con 379 positivi; sono 297 nel Barese, 42 a Barletta-Andria-Trani, 130 nel Brindisino, 126 nel Foggiano, 178 nel Tarantino. Sono 60 le positività tra i residenti fuori regione e 4 quelle di provincia in via di definizione.

Scendono ancora i ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio: sono 329 i pazienti totali, di cui 312 in area non critica e 17 in terapia intensiva.

