Covid in Puglia: poco più di mille i contagi giornalieri, nessun decesso e ricoveri in calo

LECCE - Contagi costanti, ricoveri in calo e soprattutto nessun decesso: sono le buone notizie, che arrivano dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dei dati raccolti nelle ultime 24 ore in Puglia.

I nuovi casi giornalieri sono 1184, emersi dai 12209 tamponi, antigienici e molecolari, effettuati, analizzati e processati. Emerge un altro valore importante, quello relativo ai ricoveri che, come dimostrato dai report dei giorni scorsi, sono in calo: sono 378 i pazienti nelle strutture ospedaliere del territorio, di cui 358 ricoverate in area non critica e 20 in terapia intensiva.

I positivi del 22 maggio sono così suddivisi su base provinciale: 402 a Bari, 73 nella provincia di Barletta-Andria-Trani, 126 a Brindisi, 151 a Foggia, 256 a Lecce, 164 a Taranto. Sono 8 le positività tra i residenti fuori regione e 4 di provincia in via di definizione. Attualmente le persone positive in Puglia sono 43198.

Il dato più interessante, però, che emerge dal report, è l’assenza dopo settimane di decessi: alla specifica casella appare finalmente il numero 0, mentre il computo totale delle vittime da inizio pandemia ad oggi resta a quota 8.442.

