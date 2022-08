Covid in Puglia, altri 2.237 nuovi casi e 4 decessi giornalieri

LECCE – Sono 2.237 i nuovi casi giornalieri di positivi al covid, registrati in Puglia nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dei tamponi tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati.

I test effettuati sono 12.274 ed evidenziano che sia risultato positivo circa il 18% dei campioni. Nel report, si riportano altri quattro decessi, che portano a 8.960 il computo delle vittime totali da inizio pandemia ai giorni nostri.

I nuovi casi sono così suddivisi su scala provinciale: 603 nel Barese, 128 a Barletta-Andria-Trani, 181 nel Brindisino, 298 nel Foggiano, 643 nel Leccese, 93 nel Tarantino. Sono 88 le positività tra i residenti fuori regione e tre quelle di provincia in via di definizione.

Attualmente sono 32.358 le persone alla prese col virus in Puglia, mentre 325 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere regionali: tra loro 305 si trovano in area non critica e 20 in terapia intensiva.

