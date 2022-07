Covid, in Puglia 2mila guariti in poche ore: 5102 i nuovi casi

LECCE – Continua la discesa del virus in Puglia con un altro giorno segnato da un importante dato sulle guarigioni: i positivi totali passano, infatti, dai circa 76mila di ieri ai 74.051 di oggi, con circa duemila persone che si sono liberate dal virus.

È solo uno dei numeri che si riscontrano nel consueto bollettino giornaliero, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore e soprattutto dei tamponi, tra antigienici e molecolari, processati e analizzati nei laboratori specializzati.

Sono 5.102 i nuovi casi, che emergono dai 24.953 test giornalieri effettuati: risulta positivo, dunque, il 21% del totale dei campioni valutati. Si aggiungono, nel bollettino, altre cinque persone decedute, che portano a 8.764 il computo totale delle vittime pugliesi da inizio pandemia ad oggi.

I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: 1.527 nel Barese, 389 a Barletta-Andria-Trani, 491 nel Brindisino, 579 nel Foggiano, 1.041 nel Leccese, 921 nel Tarantino. Sono 130 le positività tra i residenti fuori regione e 24 quelle di provincia in via di definizione.

492, invece, risultano i ricoveri nelle strutture ospedaliere covid del territorio: 476 sono i pazienti in area non critica e 16 quelli in terapia intensiva.

