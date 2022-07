Covid, in Puglia positivo il 19% dei tamponi giornalieri effettuati

LECCE – Meno del 20% di positivi riscontrati dai test effettuati nelle ultime 24 ore in Puglia: continua il miglioramento dei dati sui casi Covid sul territorio regionale, dopo l’ultima ondata di Omicron che aveva rialzato prepotentemente il numero dei contagi.

Oggi le persone che stanno facendo i conti con il virus nella regione sono 71.766, mentre i nuovi casi sono 1.468, evidenziati dai 7.667 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati. Sono questi i numeri essenziali che emergono dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute. In buona sostanza, risulterebbe positivo il 19% dei test totali.

Ai dati si aggiungono purtroppo altri tre decessi che portano il computo delle vittime pugliesi da inizio pandemia ad oggi a 8.768.

I nuovi casi sono così suddivisi su scala provinciale: 428 nel Barese, 139 a Barletta-Andria-Trani, 141 nel Brindisino, 174 nel Foggiano, 381 nel Leccese, 161 nel Tarantino. Sono 37, invece, le positività tra i residenti fuori regione e 7 quelle di provincia in via di definizione.

Sono 489 i ricoveri in Puglia: 471 le persone in area non critica e 18 in terapia intensiva.

