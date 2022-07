Covid, continua l’arretramento del virus: più di 1500 guariti in un giorno

LECCE – Continua l’arretramento del virus in Puglia: passano da 69.093 le persone attualmente positive sul territorio regionale a 67.586 nel giro di un giorno, con più di 1500 nuovi guariti. È il dato più interessante che arriva dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base delle informazioni raccolte nelle ultime 24 ore.

Sono, invece, 4.454 i nuovi casi giornalieri (ieri erano 7.346 su 33.523 test eseguiti, pari al 22% del totale) emersi dai 20.694 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati: risulta, dunque, positivo il 22% dei test, come nella precedente rilevazione.

Si aggiungono nel documento altri 16 decessi, che con i 14 di ieri, portano il computo totale delle vittime in Puglia da inizio pandemia ad oggi, a quota 8.798.

I nuovi contagi sono così suddivisi su scala provinciale: 1.353 nel Barese, 305 a Barletta-Andria-Trani, 423 nel Brindisino, 596 nel Foggiano, 902 nel Leccese, 733 nel Tarantino. Sono 114 le positività tra i residenti fuori regione e 28 quelle di provincia in via di definizione.

Salgono i ricoveri in Puglia: sono 515 le persone nelle strutture ospedaliere del territorio, tredici unità in più rispetto a ieri quando il dato era fermo a 505. Dei pazienti, 497 sono ricoverate in area non critica e 18, invece, in terapia intensiva.

