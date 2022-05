Covid, ancora in calo i ricoveri: sono 335 in tutta la Puglia

LECCE – Prosegue il calo dei ricoveri dei pazienti covid in Puglia: sono 335 nelle strutture ospedaliere della regione. Tra loro 323 sono i pazienti in area non critica e 12 quelli in terapia intensiva.

Si tratta del dato più significativo, contenuto nel consueto bollettino epidemiologico, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dei tamponi, antigienici e molecolari, analizzati nelle ultime 24 ore.

I nuovi contagi da Sars Cov2 riscontati sono 1609 sui 13306 tamponi giornalieri. I positivi sono così suddivisi su base provinciale: 540 a Bari, 86 a Barletta-Andria-Trani, 124 a Brindisi, 252 a Foggia, 341 a Lecce, 242 a Taranto; sono 15 i casi relativi ai residenti fuori regione e 9 quelli di provincia in via di definizione.

Sono 27831 le persone che attualmente stanno contraendo il virus. Ci sono, purtroppo, altre 14 vittime che portano a 8485 i decessi totali da inizio pandemia ad oggi.

