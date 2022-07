Oltre 55mila positivi e altri 5440 casi giornalieri in Puglia: zero i decessi

LECCE – È stata superata la soglia dei 55mila positivi in Puglia a dimostrazione di come il covid continui, in questa fase, a segnare una costante impennata: le temperature più alte e il caldo non stanno frenando la ripresa del virus e delle varianti e, come si evince dal bollettino regionale odierno, sono 5440 i casi giornalieri di nuovi contagi.

Il report, redatto dal dipartimento di promozione della salute, elabora le informazioni raccolte nelle ultime 24 ore in riferimento all’analisi dei 18537 tamponi, tra antigienici e molecolari, processati dai laboratori specializzati, con un tasso percentuale di positività che si abbassa dal 32% al 29%. C’è, però, una buona notizia: dopo alcune settimane, torna a segnarsi il numero zero alla voce decessi.

I nuovi contagi sono così suddivisi su base provinciale: 1555 a Bari, 486 a Barletta-Andria-Trani, 641 a Brindisi, 616 a Foggia, 1328 a Lecce, 715 a Taranto. Sono 88 le positività tra i residenti fuori regione e 11 di provincia in via di definizione.

Attualmente sono 55906 le persone alle prese con l’infezione in tutta la regione e 355 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere del territorio: in particolare, sono 341 quelli che si trovano in area non critica e 14 quelli in terapia intensiva.

Leggi il bollettino