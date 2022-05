Covid, in Puglia 518 nuovi casi giornalieri: ancora in calo i ricoveri

LECCE – Sono 518 i casi giornalieri di positività al Sars Cov2, registrati in Puglia: è quanto emerge dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dell’analisi dei 6046 tamponi, tra antigienici e molecolari, processati nelle ultime 24 ore.

Si registra un solo decesso, che porta il computo totale delle vittime pugliesi da inizio pandemia ad oggi a 8493.

Tra le buone notizie, si conferma il calo dei ricoveri nelle strutture ospedaliere del territorio: i cittadini che stanno contraendo il virus sono 27070. Tra loro 329 sono i pazienti che si trovano in ospedale, di cui 306 in area non critica e 13 in terapia intensiva.

I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: 179 a Bari, 33 a Barletta-Andria-Trani, 39 a Brindisi, 88 a Foggia, 102 a Lecce, 67 a Taranto. Sono 8 le positività tra i residenti fuori regione e due di provincia in via di definizione.

Leggi il bollettino