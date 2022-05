Covid, meno di 300 ricoveri in Puglia: maggio si chiude con 1756 nuovi casi

LECCE – Meno di trecento ricoveri in Puglia e 1756 casi giornalieri di positività al covid: sono i dati più interessanti dell’ultimo bollettino epidemiologico regionale del mese, che confermano la discesa del virus e soprattutto il calo dei ricoveri, con sempre meno pazienti colpiti da Sars Cov2 nelle strutture ospedaliere del territorio.

Maggio, dunque, si chiude in continuità con l’andamento di queste ultime settimane: nel consueto report, redatto dal dipartimento promozione della salute, come detto sono 1756 i casi giornalieri evidenziati dall’analisi dei tamponi effettuati, tra antigienici e molecolari, nelle ultime 24 ore, ovvero 13584. Dal bollettino emerge anche un aumento dei decessi rispetto alle recenti rilevazioni, con undici nuove vittime, che portano a 8504 il numero totale da inizio pandemia ad oggi.

I nuovi positivi sono così suddivisi su scala provinciale: 610 a Bari, 100 a Barletta-Andria-Trani, 148 a Brindisi, 255 a Foggia, 386 a Lecce, 237 a Taranto; sono, invece, 16 i positivi tra i residenti fuori regione e 4 di provincia in via di definizione.

Sono 26486 le persone attualmente positive, con 287 persone ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione: tra loro, 275 si trovano in area non critica e 12 in terapia intensiva.

Leggi il bollettino