Virus in Puglia, mille guariti in poche ore: altri 3.047 nuovi casi

LECCE - Continua la lenta ma sensibile discesa del virus in Puglia: ci sono altri mille guariti nel giro di 24 ore, che portano il numero totale delle persone alle prese con l’infezione a 50.402. Sono, invece, 3.047 i nuovi casi giornalieri registrati ed emersi dai 16.167 test giornalieri analizzati nei laboratori specializzati: in buona sostanza, il 19% dei tamponi, antigienici e molecolari, processati è risultato positivo.

Sono i dati più importanti del consueto bollettino epidemiologico, redatto dal dipartimento promozione della salute: nel report si aggiungono anche 23 ulteriori vittime, che portano il computo dei decessi da inizio pandemia ad oggi nella regione a 8.862 unità.

I nuovi positivi sono così suddivisi su scala provinciale: 855 nel Barese, 213 a Barletta-Andria-Trani, 322 nel Brindisino, 316 nel Foggiano, 760 nel Leccese, 455 nel Tarantino. Sono 113 le positività tra i residenti fuori regione e 13 quelle di provincia in via di definizione.

Scendono a 455 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere del territorio: tra loro 438 persone si trovano in area non critica e 17 in terapia intensiva.

Il bollettino è consultabile qui

In provincia di Lecce, intanto, dal 6 agosto, ci saranno novità per quanto riguarda gli orari e le sedi dei centri tamponi:

Drive Lecce - Palazzetto dello sport in Via Caduti di Nassirya (dal lunedì al venerdì 08:30 -13:30),

Drive Maglie - Parcheggio prima del sottopassaggio, Viale Otranto (Martedì ore 9:00 -12:00),

Drive Taurisano chiude: ultimo giorno apertura Venerdì 5/8/22 ore 9:00 - 12:00

Drive Tricase presso l’ospedale (ingresso principale sulla destra Via San Pio X n. 4), dal lunedì alla domenica ore 08:00-14:00

In queste postazioni il tampone viene eseguito esclusivamente alle persone che hanno ricevuto prescrizione e appuntamento da parte di Asl Lecce, Medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.