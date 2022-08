Covid, in Puglia altro boom di guariti: 2.404 i nuovi casi giornalieri

LECCE – Altro boom di guariti in Puglia dal virus Sars Cov2 e dalle varianti: sono circa 2mila le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore, dopo aver dovuto fare i conti con l’infezione. È uno dei principali elementi che si ricava dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, che fotografa l’andamento del covid sul territorio regionale, sulla base delle informazioni raccolte in maniera giornaliera.

Sono 2.404, invece, i nuovi casi registrati per effetto dei 15.636 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati: positivo, dunque, circa il 16% dei test effettuati e processati.

Ai dati odierni vanno aggiunti ulteriori sei decessi che portano il computo totale delle vittime pugliesi da inizio pandemia ad oggi a quota 8.876.

I nuovi positivi sono così suddivisi su scala provinciale: 637 nel Barese, 176 a Barletta-Andria-Trani, 244 nel Brindisino, 316 nel Foggiano, 604 nel Leccese, 346 nel Tarantino. Sono, invece, 73 i contagi tra i residenti fuori regione e 8 quelli di provincia in via di definizione.

Come indicato, il calo dei positivi si attesta attorno alle 2mila unità: pertanto, sono 46.894 le persone che attualmente stanno facendo i conti con il covid sul territorio regionale.

Calano anche i ricoveri che scendono a 439: 422 le persone ricoverate in area non critica, 17 i pazienti in terapia intensiva.

