Covid, in Puglia 844 casi giornalieri e 226 positivi nel Leccese

LECCE – Sono 844 i nuovi casi giornalieri di positivi al Covid, emersi dal bollettino regionale redatto dal dipartimento promozione della salute, sulla base dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I test, tra molecolari e antigienici, sono stati 6.780, con un indice di contagio che si attesta al 12,45%.

I nuovi casi sono così suddivisi per provincia: 252 nel Barese, 57 a Barletta-Andria-Trani, 106 nel Brindisino, 80 nel Foggiano, 226 nel Leccese, 115 nel Tarantino. Sono, invece, 8 i casi tra i residenti fuori regione, mentre zero quelli di provincia in via di definizione.

A quota zero anche il numero dei decessi, che resta fermo complessivamente a 9.182 casi da inizio pandemia ad oggi. Sono 12.670, al momento, le persone positive sul territorio regionale con 172 pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere: tra loro 162 sono in area non critica e 10 si trovano in terapia intensiva.

Qui il bollettino regionale