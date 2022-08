Covid, in Puglia altri mille guariti e 1.763 nuovi casi giornalieri

LECCE – Altri mille guariti in 24 ore: continua a ridursi il numero dei contagi totali da Sars Cov2 con rispettive varianti in Puglia. Lo si evince dal consueto bollettino epidemiologico regionale, redatto dal dipartimento promozione della salute, che fotografa l’andamento quotidiano del virus, sulla base delle informazioni raccolte.

Sono, invece, 1.763 i nuovi casi registrati, per effetto dei 10.138 tamponi, tra antigienici e molecolari, analizzati nei laboratori specializzati. Dopo giorni, finalmente, c’è lo zero alla voce decessi.

I nuovi contagi sono così suddivisi su scala provinciale: 473 nel Barese, 111 a Barletta-Andria-Trani, 184 nel Brindisino, 183 nel Foggiano, 452 nel Leccese, 296 nel Tarantino. Sono 54 le positività emerse tra i residenti fuori regione e 10 quelle di provincia in via di definizione.

In tutto, le persone attualmente positive in Puglia sono 45.739, mentre quelle ricoverate nelle strutture ospedaliere sono 437: tra quest’ultime, 420 sono in area non critica e 17 si trovano in terapia intensiva.

Leggi il bollettino